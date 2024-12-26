تتويج منتخب شباب ايران ببطولة آسيا لرفع الاثقال

وفي ختام بطولة آسيا لرفع الأثقال للناشئين والشباب، فاز المنتخب الوطني الإيراني لرفع الأثقال بلقب بطولة الشباب برصيد 727 نقطة، فيما جاء منتخب أوزبكستان في مركز الوصافة بـ 684 نقطة والسعودية في المركز الثالث بـ 594 نقطة.

وفي قسم الفتيات، احتل المنتخب الوطني الإيراني لرفع الأثقال المركز الرابع في فئة الشباب برصيد 577 نقطة فيما توجت كازاخستان بالبطولة برصيد 598 نقطة، وجاءت تايوان في المركز الثاني برصيد 586 نقطة، والهند في المركز الثالث برصيد 584 نقطة.

وحصد المنتخب الإيراني للشباب والشابات المكون من 23 رباعا ورباعة 50 ميدالية؛ 10 ميداليات ذهبية و 20 ميدالية فضية و 20 ميدالية برونزية، في بطولة آسيا للناشئين والشباب، حيث حصل الفتيان على 8 ذهبيات و15 فضية و12 برونزية فيما حصلت الفتيات على 2 ذهبية و5 فضيات و8 برونزيات.

وجاء ترتيب أفضل 6 منتخبات في آسيا على النحو التالي:

1- إيران 1304 نقطة

2- أوزبكستان 1102 نقطة

3- كازاخستان 1102 نقطة

4- تايوان 967 نقطة

5- فيتنام 948 نقطة

6- الهند 922 نقطة

انتهى ** 2342