٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85700971
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المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً في جباليا

٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٢٢ ص
رمز الخبر: 85700971
المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً في جباليا

طهران / 26 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، قنص جندي إسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وتمكن مقاومو القسام من إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" غرب مخيم جباليا.

أما شرق المخيم، فتمكن أحد المقاومين من إلقاء قنبلة يدوية من مسافة قريبة على مجموعة من جنود الاحتلال.

وقبل ذلك، أعلنت الكتائب استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية، وإسقاط طائرة مسيرة من نوع "Evo Max" في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات، وسط القطاع.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنّ مقاوميها قصفوا بصواريخ (107)، مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو غرب محور "نتساريم".

كذلك، دكَّ مجاهدو السرايا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) جنود وآليات العدو  المتوغلين في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

انتهى ** 2342

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