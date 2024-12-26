المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً في جباليا

وتمكن مقاومو القسام من إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" غرب مخيم جباليا.

أما شرق المخيم، فتمكن أحد المقاومين من إلقاء قنبلة يدوية من مسافة قريبة على مجموعة من جنود الاحتلال.

وقبل ذلك، أعلنت الكتائب استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية، وإسقاط طائرة مسيرة من نوع "Evo Max" في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات، وسط القطاع.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنّ مقاوميها قصفوا بصواريخ (107)، مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو غرب محور "نتساريم".

كذلك، دكَّ مجاهدو السرايا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) جنود وآليات العدو المتوغلين في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

انتهى ** 2342