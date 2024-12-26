وزير الصناعة: جدول اعمال الحكومة يتضمن تحسين الاقتصاد وتطوير العلاقات التجارية

وأضاف أتابك، الذي سافر إلى روسيا بهدف المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عند وصوله إلى سان بطرسبرغ مساء الأربعاء: ان الاتحاد الاوراسي هو أحد أكثر الاتفاقيات فعالية وربما أكبرها بين الدول المجاورة لنا.

وقال: بعد حضور النائب الأول لرئيس الجمهورية في الاجتماع السابق للمنتدى الاقتصادي الأوراسي (الذي عقد في أرمينيا) وجهود الحكومة السابقة، تمت الموافقة على عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمراقب في الاتحاد الأوراسي ومن ثم وافق رؤساء الدول الأعضاء في هذا الاتحاد على هذا الامر.

وأشار وزير الصناعة والتعدين والتجارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وقعت العام الماضي على اتفاقية التجارة الحرة، وقال: مؤخراً وافق مجلس الشورى الإسلامي على المبادئ العامة لهذه الاتفاقية وان تنفيذها يخدم اقتصاد البلاد.

وذكر أنه مع التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، اصبحت سوق الدول الأعضاء في هذا الاتحاد البالغ نفوسها 240 مليونا مفتوحة أمام إيران أكثر من ذي قبل، وقال: الدول الأعضاء في هذا الاتحاد تعتبر دول قوية من الناحية الاقتصادية. ومع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة ستصبح شريكا اقتصاديا لإيران من حيث السوق والصادرات.

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير التجارة والصناعة الأوزبكي، إلى إيران، قال أتابك: اتفقنا خلال هذه الزيارة على تحديد تعرفة جمركية بنسبة 50% على بعض السلع، ونقوم بإعداد مثل هذه التعريفة الجمركية مع أرمينيا ايضا.

وأكد: سياسة الحكومة الرابعة عشرة هي توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الجيران وأن الرحلات المختلفة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان إلى دول الجوار والدول الأخرى تظهر جوانبها العملية في تحسين اقتصاد البلاد.

وأشار وزير الصناعة إلى إقامة معرض أوراسيا الدولي في طهران في غضون الاشهر المقبلة ، وقال: لقد أعلنت العديد من دول المنطقة استعدادها للمشاركة في هذا المعرض في مجالات التعدين والآلات وغيرها من قطاعات الصناعة والتجارة.

واضاف: إن إقامة هذه المعارض والزيارات بين مسؤولي الدول المختلفة تثبت أن محاصرة إيران وعزلها قد فشلت، وبالطبع يجب أن نحاول وضع اقتصاد البلاد في ظروف أفضل.

ووصل وزير الصناعة والتعدين والتجارة إلى سان بطرسبرغ مساء الأربعاء، وكان في استقباله حاكم وعمدة مدينة سانت بطرسبرغ، وسفير ايران لدى روسيا وبعض المسؤولين في الاتحاد الأوراسي.

ويرافق وزير الصناعة في هذه الزيارة محمد علي دهقان دهنوي، نائب وزير الصناعة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية.

وسيعقد اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مدينة سان بطرسبرغ اليوم الخميس، ويتضمن جدول اعماله عدة امور منها تشكيل سوق مشتركة للنفط والغاز.

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