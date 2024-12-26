رئيس الجمهورية يرعى حفل تدشين اكبر مشروع بيئي بشمال شرق البلاد

وبدا هذا المشروع البيئي الكبير بهدف الافادة من المياه الرمادية في الصناعات في عام 2022، اذ تم تدشينه اليوم برعاية رئيس الجمهورية.

وتعد بتروكيماويات خراسان من اكثر الصناعات في محافظة خراسان الشمالية استهلاكا للمياه اذ تستهلك نحو خمسة ملايين متر مكعب من المياه. 2.5 مليون متر مكعب من المياه الجوفية و 2.5 متر مكعب الباقية من مصادر المياه السطحية.

ومع استثمار وتدشين هذا المشروع فان بتروكيماويات خراسان، ستستفيد من مخارج المياه الصناعية المكررة، لتلبية قسم كبير من احتياجاتها من المياه وخفض استهلاكها لمصادر المياه الجوفية.