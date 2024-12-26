٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٢١ م
رمز الخبر: 85701539
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يرعى حفل تدشين اكبر مشروع بيئي بشمال شرق البلاد

٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٢١ م
رمز الخبر: 85701539
رئيس الجمهورية يرعى حفل تدشين اكبر مشروع بيئي بشمال شرق البلاد

بجنورد/ 26 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – رعى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس حفل تدشين مشروع نقل مخارج مياه الصناعات في بجنورد الى بتروكيماويات خراسان بتكلفة بلغت 12 الف مليار رلمی ايراني.

وبدا هذا المشروع البيئي الكبير بهدف الافادة من المياه الرمادية في الصناعات في عام 2022، اذ تم تدشينه اليوم برعاية رئيس الجمهورية.

وتعد بتروكيماويات خراسان من اكثر الصناعات في محافظة خراسان الشمالية استهلاكا للمياه اذ تستهلك نحو خمسة ملايين متر مكعب من المياه. 2.5 مليون متر مكعب من المياه الجوفية و 2.5 متر مكعب الباقية من مصادر المياه السطحية.

ومع استثمار وتدشين هذا المشروع فان بتروكيماويات خراسان، ستستفيد من مخارج المياه الصناعية المكررة، لتلبية قسم كبير من احتياجاتها من المياه وخفض استهلاكها لمصادر المياه الجوفية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .