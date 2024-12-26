عراقجي يقول ثمة مجالات هائلة للتعاون بين ايران واليابان

جاء ذلك في كلمة القاها عراقجي في حفل اقامته جمعية الصداقة الايرانية اليابانية قبل ايام بمناسبة "يليلة يلدا" والذي صادف ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س) ويوم الام ويوم المراة، حضرها ايضا كل من مساعدة رئيسة الجمهورية رئيسة حماية البيئة وبعض رؤساء واساتذة الجامعات وخريجي الجامعات اليابانية والسفير واعضاء السفارة اليابانية في طهران.

واشار عراقجي في كلمته الى اوجه الاشتراك الثقافي بين ايران واليابان وقال ان التواصل والحوار بين البلدين استمر من دون توقف على مختلف المستويات، واسهم دائما في تطوير التعاون بين طهران وطوكيو.

واعتبر تبادل الزيارات بما فيها الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس مؤسسة "ساساكاوا" الى طهران مؤشرا على رغبة الطرفين لترسيخ سبل الحوار والتعاون والتفاهم بينهما.