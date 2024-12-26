نمو التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي بنسبة 12.8 بالمائة خلال 10 اشهر

واكد ساجيناتايوف خلال لقائه اليوم الخميس وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني على هامش قمة الاتحاد في سن بطرزبورغ بروسيا ان ايران هي واحد من الشركاء المهمين للاتحاد الاقتصادي الاوراسي موضحا انه مع تنفيذ اتفاقية التجارة المؤقتة بين دول اوراسيا وايران من عام 2018 الى 2023 فقد ازداد التداول المالي بين الطرفين بمثلين.

واوضح ان صادرات السلع من الاتحاد الاوراسي الى ايران ازدادت 16 بالمائة والواردات من ايران ازدادت 8 بالمائة خلال الفترة المذكورة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

يذكر ان قمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي قد بدات اليوم الخميس في سن بطرزبورغ.