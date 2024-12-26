٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٥٨ م
رمز الخبر: 85701663
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journalistکاظم شماعییان

نمو التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي بنسبة 12.8 بالمائة خلال 10 اشهر

٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٥٨ م
رمز الخبر: 85701663
نمو التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي بنسبة 12.8 بالمائة خلال 10 اشهر

موسكو/ 26 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – قال رئيس الهيئة التنفيذية للجنة الاقتصادية للاتحاد الاوراسي جيت جان ساجينتايوف ان حجم التبادل التجاري بين الدول الخمس الاعضاء بالاتحاد مع الجمهورية الاسلامية الايرانية قد نما بنسبة 12.8 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري.

واكد ساجيناتايوف خلال لقائه اليوم الخميس وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني على هامش قمة الاتحاد في سن بطرزبورغ بروسيا ان ايران هي واحد من الشركاء المهمين للاتحاد الاقتصادي الاوراسي موضحا انه مع تنفيذ اتفاقية التجارة المؤقتة بين دول اوراسيا وايران من عام 2018 الى 2023 فقد ازداد التداول المالي بين الطرفين بمثلين.

واوضح ان صادرات السلع من الاتحاد الاوراسي الى ايران ازدادت 16 بالمائة والواردات من ايران ازدادت 8 بالمائة خلال الفترة المذكورة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

يذكر ان قمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي قد بدات اليوم الخميس في سن بطرزبورغ.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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