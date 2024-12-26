ايران ترفض التهم التي يوجهها الاعلام لها بالتدخل في سوريا

واشار بقائي اليوم الخميس الى احداث الايام الاخيرة في المدن السورية المختلفة والاحتجاجات الشعبية ردا على تدنيس الاماكن المقدسة معربا عن استغرابه للتهم التي لا اساس لها والتي توجهها بعض الاوساط الاعلامية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وقال ان هكذا مزاعم مرفوضة بالكامل.

واكد الناطق باسم الخارجية المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم وحدة اراضي سوريا ووحدتها الوطنية وتبلور نظام سياسي شامل بمشاركة جميع المكونات السياسية والاعراق والمذاهب في هذا البلد واحترام حقوق الاقليات وحفظ حرمة الاماكن الدينية مشددا على ضرورة الحد من توسع التدهور الامني والعنف ضد مختلف شرائح المجتمع السوري وتوفير امن المواطنين.