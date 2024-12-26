٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٠٧ م
رمز الخبر: 85701668
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journalistکاظم شماعییان

ايران ترفض التهم التي يوجهها الاعلام لها بالتدخل في سوريا

٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٠٧ م
رمز الخبر: 85701668
ايران ترفض التهم التي يوجهها الاعلام لها بالتدخل في سوريا

طهران/ 26 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي جملة وتفصيلا التهم الزائفة التي توجهها بعض الاوساط الاعلامية ضد ايران بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

واشار بقائي اليوم الخميس الى احداث الايام الاخيرة في المدن السورية المختلفة والاحتجاجات الشعبية ردا على تدنيس الاماكن المقدسة معربا عن استغرابه للتهم التي لا اساس لها والتي توجهها بعض الاوساط الاعلامية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وقال ان هكذا مزاعم مرفوضة بالكامل.

واكد الناطق باسم الخارجية المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم وحدة اراضي سوريا ووحدتها الوطنية وتبلور نظام سياسي شامل بمشاركة جميع المكونات السياسية والاعراق والمذاهب في هذا البلد واحترام حقوق الاقليات وحفظ حرمة الاماكن الدينية مشددا على ضرورة الحد من توسع التدهور الامني والعنف ضد مختلف شرائح المجتمع السوري وتوفير امن المواطنين.

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journalistکاظم شماعییان

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