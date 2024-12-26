افتتاح معرض قدرات المراة الايرانية في اسطنبول

وقال القنصل العام الايراني في اسطنبول على هامش المراسم لمراسل ارنا ان افتتاح هذا المعرض عشية السنة الثقافية الايرانية التركية يمكن ان يسهم في توسيع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات حتى الاقتصادية.

واضاف احمد محمدي ان لغة الفن تمثل خيارا مناسبا لتوسيع التعاون والعلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

واعرب عن امله بان نشهد احداثا ثقافية واسعة للتقارب بين شعبي البلدين.

اما رئيس لجنة الفنون الجميلة لمؤسسة السلطان احمد التركية سليم ترك اوغلي فقد قال على هامش افتتاح المعرض لمراسل ارنا ان هذا اول معرض جماعي للسيدات مشيدا بالمعرض والمعروضات فيه.

واضاف ان المعرض يضم اعمالا للخط والمنمنمات والتذهيب والسيراميلك و... للسيدات الايرانيات موكدا انها اعمال جميلة.