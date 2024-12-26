بزشكيان يعزي علييف بحادث تحطم الطائرة ويوجه له الدعوة لزيارة إيران

وفي هذا الاتصال الهاتفي، الذي اجري اليوم الخميس، دعا الرئيس بزشكيان، نظيره الاذربيجاني إلهام علييف لزيارة طهران، مؤكدا على اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير العلاقات مع جمهورية أذربيجان.
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طهران / 26 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعرب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن أسفه لحادث تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة الطيران الاذربيجانية وقدم تعازيه للحكومة والشعب الاذربيجاني بمصرع عدد من الافراد في الحادث.
وفي هذا الاتصال الهاتفي، الذي اجري اليوم الخميس، دعا الرئيس بزشكيان، نظيره الاذربيجاني إلهام علييف لزيارة طهران، مؤكدا على اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير العلاقات مع جمهورية أذربيجان.
انتهى ** 2342
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