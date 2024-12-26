بزشكيان يعزي علييف بحادث تحطم الطائرة ويوجه له الدعوة لزيارة إيران

وفي هذا الاتصال الهاتفي، الذي اجري اليوم الخميس، دعا الرئيس بزشكيان، نظيره الاذربيجاني إلهام علييف لزيارة طهران، مؤكدا على اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير العلاقات مع جمهورية أذربيجان.

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