٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85701804
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بزشكيان: ادعياء حقوق الانسان يرتكبون الجرائم ومن ثم يبررونها

٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٢ م
رمز الخبر: 85701804
بزشكيان: ادعياء حقوق الانسان يرتكبون الجرائم ومن ثم يبررونها

طهران / 26 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- صرح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إن كثيراً ممن يتشدقون بحقوق الإنسان اليوم يرتكبون الجرائم ويقتلون الناس والأطفال ثم يبررون ذلك.

وخلال لقائه مساء الخميس، حشدا من المثقفين والنخب في محافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران قال الرئيس بزشكيان: إن الكثير ممن يتشدقون بحقوق الإنسان والإنسانية اليوم، يقتلون الأطفال ويرتكبون الجرائم بكل سهولة امام مرأى الجميع ، ومن ثم يبررون ذلك.

واضاف: إذا قلنا أدنى شيء ضد خطابهم، فسوف يتهموننا بمعارضة حقوق الإنسان ومعاداة الإنسانية، وهذا بالطبع لا يهم.

واكد أننا جميعًا بحاجة إلى اكتساب القوة معًا، قائلاً: علينا أن نتعلم كيف نقف هنا ونعلم أنه يمكننا حل المشكلات.

وتابع: نحن مستعدون للمساعدة في أي طريق يمكن أن يوصلنا إلى قمة العزة.

انتهى ** 2342

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