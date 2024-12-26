بزشكيان: ادعياء حقوق الانسان يرتكبون الجرائم ومن ثم يبررونها

وخلال لقائه مساء الخميس، حشدا من المثقفين والنخب في محافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران قال الرئيس بزشكيان: إن الكثير ممن يتشدقون بحقوق الإنسان والإنسانية اليوم، يقتلون الأطفال ويرتكبون الجرائم بكل سهولة امام مرأى الجميع ، ومن ثم يبررون ذلك.

واضاف: إذا قلنا أدنى شيء ضد خطابهم، فسوف يتهموننا بمعارضة حقوق الإنسان ومعاداة الإنسانية، وهذا بالطبع لا يهم.

واكد أننا جميعًا بحاجة إلى اكتساب القوة معًا، قائلاً: علينا أن نتعلم كيف نقف هنا ونعلم أنه يمكننا حل المشكلات.

وتابع: نحن مستعدون للمساعدة في أي طريق يمكن أن يوصلنا إلى قمة العزة.

انتهى ** 2342