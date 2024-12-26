وزير الصناعة الايراني يتحادث مع بوتين على هامش القمة الأوراسية

وكانت التنمية الاقتصادية والتجارية والصناعية والتعاون بين البلدين، وكذلك في إطار الاتحاد الأوراسي، من بين المواضيع التي أثيرت في هذه المحادثة.

وفي ختام هذا اللقاء قال وزير الصناعة في تصريح له: في هذا اللقاء، اشدنا بتعاون روسيا في الموافقة على عضوية جمهورية إيران الإسلامية كمراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف محمد أتابك: في هذا اللقاء، أكد الرئيس بوتين أيضًا على ضرورة استخدام القدرات المتوفرة من أجل تطوير التبادلات التجارية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران وزيادة الأنشطة في هذا المجال.

*لقاء مع رئيس وزراء روسيا

كما التقى وزير الصناعة والتعدين والتجارة، مع أليكسي أورشوك نائب رئيس الوزراء الروسي، وتحدث عن رسم خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا.

وبحسب أتابك، تبادل الطرفان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول تسهيل العمليات التجارية وحل المشاكل في المنافذ الحدودية.

*اجتماعات أخرى

كما التقى أتابك مع نائب رئيس وزراء أرمينيا ووزير تنمية التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وكان باجيت جان ساجينتاييف، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وفي لقاء يوم الخميس، مع وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني على هامش قمة هذا الاتحاد في سان بطرسبرغ، قد اعرب عن ارتياحه لنمو التبادلات التجارية بين الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنسبة 12.8% خلال 10 أشهر.

كما أعرب وزير الصناعة، في كلمته أمام قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عن تقديره لقرار هذا الاتحاد منح صفة مراقب للجمهورية الاسلامية الايرانية واعتبر نهج ايران هو تطوير التبادلات التجارية مع جيرانها والدول الأخرى، وكذلك في إطار التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتم التوقيع على الوثيقة المتعلقة بعضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من قبل رؤساء الدول الخمس الأعضاء في هذا الاتحاد مساء الخميس في اجتماع القمة للاتحاد في سان بطرسبورغ.

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