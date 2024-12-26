وزير الصناعة الايراني يعلن من سان بطرسبرغ عن اخبار جيدة للناشطين الاقتصاديين

وقال محمد أتابك، الذي زار سان بطرسبرغ بهدف المشاركة في قمة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مساء الخميس في ختام زيارته: في اجتماع المنتدى الاقتصادي الأوراسي الذي حضره الدكتور عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية (في أرمينيا) تمت الموافقة على عضوية ايران بصفة مراقب من قبل كبار المسؤولين في ذلك الاجتماع وبجهود بذلها رئيس الجمهورية ومسؤولون وخبراء آخرون، وافق الرؤساء اليوم على ذلك.

واضاف وزير الصناعة: إن عضوية إيران كمراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكن أن تحدث تأثيرات جيدة في اقتصاد بلادنا، ومن الآن فصاعدا، ستكون إيران حاضرة في اجتماعات هذا الاتحاد وستكون حاضرة في أمانته، وسيتم تبادل نصوص قراراته وخططه.

وقال: إن جهود بعض الدول لعزل إيران وإبقائها محرومة من السوق العالمية الكبيرة تفشل الواحدة تلو الأخرى، وقد رأينا أن نتائج جهود رئيس الجمهورية ومتابعة المسؤولين والخبراء الآخرين قد بدات تأتي ثمارها اليوم واكتسبت إيران صفة المراقب في الاتحاد الأوراسي.

وتابع أتابك: من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، إذا دخل رجال الأعمال إلى سوق الاتحاد الأوراسي، يمكنهم الاستفادة من مزايا وجود 87% من البضائع بدون رسوم جمركية وتصديرها إلى سوق يضم 240 مليون شخص .

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