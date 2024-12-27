أنصار الله: سنواجه التصعيد الإسرائيلي بالتصعيد.. ومن دون حسابات

وفي بيان، لفت المكتب السياسي لأنصار الله، إلى أنّ الغارات العدوانية "لن تثني الشعب اليمني عن المضي في إسناد غزة وشعبها ومقاومتها، مهما أوغل العدو في انتهاكاته واستباحة المدنيين".

واعتبر المكتب السياسي أنّ العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية والخدمية والبنية التحتية في صنعاء والحديدة "يكشف عن مدى الإجرام الإسرائيلي والأميركي".

بدورها، أكدت حكومة صنعاء، أنّ ردها على العدوان الإسرائيلي "سيكون قريباً ولن يمر دون عقاب"، مشيرةً إلى أنّ الحكومة وقواتها العسكرية والأمنية تواصل العمل بلا كلل للدفاع عن حقوق وكرامة وأمن الشعب اليمني.

وفي بيان، أكدت الحكومة، استمرار إسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة، وإنهاء الحصار عن أهلها.

وقالت الحكومة إنّ العدوان الإسرائيلي على صنعاء والحديدة أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة أربعين آخرين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً ضخماً على اليمن، في أثناء إلقاء قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي خطابه.

وأكد مصدر خاص للميادين، أنّ العدوان الإسرائيلي على صنعاء والحديدة، استهدف منشآت مدنية، وتمّ بتنسيق ودعم أميركي - بريطاني.

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