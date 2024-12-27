غوتيريش: الغارات الصهيونية في اليمن تثير القلق

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في إفادة صحفية، أن "الضربات الجوية للكيان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص" وعبر عن مخاوفه من احتمالات حدوث مزيد من التصعيد بالمنطقة.

وأضاف: أن "أحد أفراد طاقم خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني أصيب عندما تعرض مطار صنعاء للقصف"، داعيا جميع الأطراف إلى "وقف الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وتابع، إن "التصعيد لا يزال يقوض جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بوقوع شهداء وجرحى جراء العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة.

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