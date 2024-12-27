٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:١٦ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85702008
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القسام: أحد مجاهدينا فجّر نفسه بقوة "إسرائيلية" في جباليا

٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:١٦ م
رمز الخبر: 85702008
القسام: أحد مجاهدينا فجّر نفسه بقوة "إسرائيلية" في جباليا

طهران/ 27 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية مركبة أوقعت جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بلاغ عسكري: إن "أحد مجاهديها تمكن من تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة صهيونية مكونة من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح".

وأضافت "وفور تقدم قوات النجدة للمكان قام مجاهدونا بقنص جنديين منهم وأمطروهم بعدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمالي القطاع".

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 448 يومًا.

ويتعرض شمالي قطاع غزة، منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لاجتياح إسرائيلي خلّف أكثر من 4000 شهيد ومفقود و12,000 جريح و2000 معتقل، فضلًا عن تدمير كامل لكل القطاعات الحيوية والبنية التحتية.

انتهی**1426

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