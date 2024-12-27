الهدف من زيارة الصين هو زيادة التنسيق في مواجهة التحديات

وأفاد قسم السياسة الخارجية في وكالة إرنا، أن وزير الخارجية سيد عباس عراقجي تناول في تصريح للصحفيين فور وصوله العاصمة الصينية بكين أهداف زيارته إلى الصين قائلاً: إنه وعلى مدى الأعوام الماضية أجرينا الكثير من المشاورات الثنائية والإقليمية والدولية.كما أجرينا دائما مشاورات وثيقة مع الصين بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف: نحن نواجه حاليا وضعا حساسا. سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، هناك التهابات وقضايا مختلفة مستمرة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن قضية البرنامج النووي وما يترتب عليه من محاولة رفع الحظر ستواجه في العام الجديد وضعا جديدا وقال: في هذا السياق هناك حاجة لمزيد من المشاورات مع الصين. إن العلاقات الثنائية بين البلدين كانت ولا تزال جيدة، ومن الطبيعي أن نواصل أفكارنا المشتركة حول مختلف القضايا.

وأكد وزير الخارجية أن هذه الزيارة جاءت في الوقت المناسب، وقال: إن دعوة أصدقائنا الصينيين كانت أيضًا لنفس الفترة الزمنية التي جرت فيها المشاورات في بداية العام الجديد. ويجب أن تكون هناك علاقات ثنائية بين البلدين، ويجب أن يكون الجانبان مستعدين لمواجهة التحديات التي سنواجهها في العام الجديد. ومن الطبيعي أن نواجه تحديات على المستوى الإقليمي والدولي وعلى مستوى مجلس الأمن، ولا بد من التنسيق بشكل أكبر بين البلدين.

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