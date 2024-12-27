نائب وزيرالصناعة: التعاون مع أوراسيا هو الأساس لتحقيق قفزة جوهرية في التجارة الإيرانية

ورحب محمد علي دهقان دهنوي، على هامش قمة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سانت بطرسبورغ ، بالموافقة على منح صفة مراقب لبلادنا في هذا الاتحاد وأضاف: يبلغ حجم التجارة الحالية بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد حوالي 900 مليار دولار.

وتابع: بالنظر إلى أن حجم تجارتنا الخارجية يبلغ حوالي 100-110 مليار دولار، فإن حجم التجارة في الاتحاد الأوراسي يبلغ حوالي 9 أضعاف هذا الرقم. وبالتالي، إذا تمكنا من تخصيص ما بين 5 إلى 10% فقط من حجم التجارة لأنفسنا، فيمكن أن يحدث ذلك قفزة أساسية في تجارة بلادنا.

وقال:إن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تعتبر مكملاً جيداً لاقتصادنا بسبب المنتجات التي تنتجها أو تستهلكها.

واضاف عن فوائد عضوية إيران كمراقب في هذا الاتحاد: يتيح لنا هذا الوضع الوصول إلى العمليات والمعلومات الخاصة بالاتحاد ويجعلنا على علم بفرص التعاون في هذا الإطار ويمكننا اتخاذ الخطوات المناسبة للمشاركة فيها؛ ومن هذا المنطلق فإن عضوية المراقب الإيراني تعتبر حدثا جيدا في شؤون بلادنا.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يتكون من بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا. وكان الأعضاء المراقبون في هذا الاتحاد هم في السابق أوزبكستان ومولدوفا وكوبا، وانضمت إليهم أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وسافر وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني "سيد محمد اتابك" إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، مساء الأربعاء، بهدف المشاركة في قمة هذا الاتحاد. وشارك في هذا اللقاء مساء امس الخميس 26 دیسمبر 2024برفقة السفير الإيراني في موسكو ونائب وزير الأمن ورئيس منظمة التجارة الإيرانية.

ووقع رؤساء الدول الخمس الأعضاء في هذا الاتحاد في هذا الاجتماع على الوثيقة المتعلقة بوضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ومن بين البنود الأخرى التي تمت الموافقة عليها في هذا الاجتماع ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع إيران.

في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وقعت إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سانت بطرسبورغ اتفاقية للتجارة الحرة وعقب الموافقة على هذه الاتفاقية في برلمانات الدول الأعضاء في هذا الاتحاد والموافقة العامة عليها في المجلس الإسلامي، أعلن زعماء الاتحاد الأوراسي موافقتهم على تنفيذ هذه الاتفاقية في اجتماعهم يوم الخميس.

وذكر أتابك في نهاية زیارته إلى سانت بطرسبورغ :في اجتماع المنتدى الاقتصادي الأوراسي الذي عقد في أرمينيا بحضور النائب الأول للرئيس، تمت الموافقة على عضوية إيران كمراقب من قبل كبار المسؤولين في ذلك الاجتماع. وبفضل الجهود التي بذلها الرئيس ومسؤولون وخبراء آخرون، تمت الموافقة عليها من قبل القادة يوم الخميس.

وقال: إن عضوية إيران كمراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكن أن تحدث تأثيرات جيدة في اقتصاد بلادنا، ومن الآن فصاعدا، ستكون إيران حاضرة في اجتماعات هذا الاتحاد وستكون حاضرة في أمانته، ومحتويات قراراته وسيتم تبادل خطط الاتحاد.

وتابع: إن جهود بعض الدول لعزل إيران وإبقائها محرومة من السوق العالمية الكبيرة تفشل الواحدة تلو الأخرى ورأينا أن نتائج جهود الرئيس ومتابعة المسؤولين والخبراء الآخرين أتت بثمارها اليوم، ووجدت إيران منصب المراقب في الاتحاد الأوراسي.

وقال أتابك: مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، إذا دخل رجال الأعمال من البلدين أيضًا إلى سوق الاتحاد الأوراسي، فيمكنهم الاستفادة من مزايا وجود 87% من البضائع بدون رسوم جمركية وتصديرها إلى سوق يضم 240 مليون شخص.

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