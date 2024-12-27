سفير إيران السابق في الصين:تطور العلاقة بين إيران والصين أمر لا مفر منه

وبخصوص الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إلى بكين عاصمة الصين منذ بداية الحكومة الرابعة عشرة، تحدثت وكالة أنباء إرنا مع السفير الإيراني السابق لدى الصين "محمد كشاورزاده "حول أهمية هذه الزیارة والأولويات التي تحكم العلاقة بين إيران والصين في ظل ظروف إقليمية ودولية حساسة.

وقال سفير إيران السابق لدى الصين عن أول زيارة رسمية لوزير الخارجية الثنائي إلى بكين وأهمية هذه الزیارة: زيارة وزير الخارجية للصين مهمة لأنه في العامين الماضيين (منذ الحكومة الثالثة عشرة حتى الآن) لم نشهد زيارة وزيري خارجية البلدين إلى طهران وبكين. وبالنظر إلى أن الصين دولة قوية على المستوى الدولي، وثاني اقتصاد في العالم، وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فمن الضروري أن يكون لدى إيران المزيد من الاتصالات مع مثل هذه الدولة على مستويات عالية.

وذكرمحمد كشاورزاده: أننا نعتبر ظروف مثل هذه الزیارة أمرًا جيدًا ونعتقد أن هذه الزیارة يمكن أن تأتي بنتائج جيدة في هذه الفترة الزمنية وأضاف: في الأسبوع الماضي ذهبنا أيضًا إلى الصين وكان هناك تبادل وجهات النظر الطيبة في مجال العلاقات الثنائية خلال هذه الرحلة.

وتابع: بالنظر إلى الظروف التي يعيشها المجتمع الدولي ومجمل التطورات والتغيرات التي حدثت في غرب آسيا من حرب غزة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ونهج أوروبا في التعامل مع هذه الحرب وفي نفس الوقت عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، لم يعد تطوير علاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الصين خياراً اختيارياً، بل خياراً لا مفر منه.

وقال فيما يتعلق بالسؤال الذي تعتبره أن تطور العلاقات مع الصين يتعارض بالضرورة مع سياسة التهدئة وتطوير العلاقات مع الغرب، أم أن هذا اعتقاد خاطئ ترسخ داخل إيران لدى جناحي المؤيدين والمعارضين لتطوير العلاقات مع الصين: هذا البيان خاطئ في الأساس. الشرق والغرب وحدهما وفي شكل كلي لا معنى لهما. وحيثما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية الإيرانية وتوفير الحد الأقصى لهذه المصالح، ينبغي تطوير العلاقة. لا ينبغي لأي دولة، بما في ذلك إيران، أن تقيد نفسها في مجال السياسة الخارجية. وليس صحيحاً الاعتقاد بأنه من أجل تطوير العلاقة مع الغرب، يجب علينا وضع حدود في مجال العلاقة مع الشرق، بما في ذلك كمية ونوعية العلاقة مع الصين.

واضاف كشاورزاده فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب: إن الحرب المشتركة ضد الإرهاب هي قضية يمكن لوزير الخارجية أن يطرحها على الطاولة خلال هذه الرحلة ويعلن استعداده للتعاون مع بكين في هذا المجال. إن الصين تشعر بالقلق إزاء التطورات في أفغانستان وغرب آسيا، وبوسعنا أن نحول هذا الاهتمام المشترك إلى موضوع لإجراءات سياسية وأمنية منسقة بين البلدين. يمكن لكل من إيران والصين أن تتعاونا مع بعضهما البعض كعضوين في شنغهاي في شكل مركز مكافحة الإرهاب المحدد في نفس المنظمة.

وتابع: حاليا، حاجة الصين لتعاون الدول المستقلة مثل إيران أمر ضروري لمواجهة التحديات في غرب آسيا، وينبغي لإيران أن تستغل هذه الفرصة.

کما قال فيما يتعلق بالاتفاقية الشاملة للتعاون الثنائي بين إيران والصين: وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتفاقية تعاون شامل مدتها 25 عاما مع الصين خلال الإدارة دونالد ترامب الأولى ضد إيران. لقد كان هذا البرنامج إيجابيا للغاية باعتباره خريطة طريق لتطوير العلاقة بين إيران والصين، والآن ينبغي دراسة مدى تقدم هذا البرنامج.

وقال العقوبات:العقوبات هي نوع من العوائق وهذا لا يمكن إنكاره. ويتشابك اقتصاد الصين مع اقتصاد الغرب. وفي مثال واحد فقط، تبلغ قيمة العلاقات التجارية للصين مع الولايات المتحدة، نحو سبعمائة مليار دولار وحتى الآن، تم فرض غرامات على العديد من الشركات الصينية بسبب عملها مع إيران.

واضاف:حالياً، لدى الجانب الصيني رغبة في تطوير العلاقات مع إيران وهناك هذه الرغبة لدى الجانب الإيراني. حالياً، القنوات المالية الإيرانية مع الغرب مغلقة، في حين أن هذه القناة مع الصين مفتوحة ونشطة.

وقال كشاورزاده فيما يتعلق بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإمكانية تكثيف سياسة الضغط الأقصى وتأثيرها على العلاقة الاقتصادية بين إيران والصين: ينبغي تحديد مجموعة عمل خاصة لتطوير العلاقة بين طهران وبكين. وربما سنواجه المزيد من الضغوط لتنفيذ العقوبات المفروضة على إيران في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، لكن في الولاية الأولى لرئاسة ترامب، تمكنت إيران والصين من إدارة علاقتهما التجارية رغم سياسة الضغط الأقصى.

وتابع: أحد أسباب سعي الصين للحفاظ على علاقتها مع إيران ومحاولة منع هذه العلاقة من التأثر ببعض الضغوط هو أنها تدرك موقف إيران في المنطقة. وفي اللقاء بين رئيسي إيران والصين في قازان، تم التعبير عن نقطة مهمة وجوهرية للغاية، حيث أكد الرئيس الصيني أن بكين ستحافظ على علاقاتها مع طهران تحت أي ظرف من الظروف.

واضاف: هذه نقطة مهمة للغاية وتعني أن قدوم وذهاب شخصيات مثل ترامب لا يمكن أن يجعل العلاقة بين إيران والصين تمر بتطورات غير سارة والعديد من الصعود والهبوط. إن وضع علاقتنا التجارية ليس من جانب واحد في الأساس، وقد حصلنا الآن على ترخيص لتصدير العديد من المنتجات إلى الصين.

وقال سفير إيران السابق في الصين فيما يتعلق بتعليق عملية الموافقة على مشاريع القوانين وبقاء إيران في القائمة السوداء وتأثير ذلك على علاقتنا التجارية مع الصين: بصرف النظر عن التأثير على العلاقة الاقتصادية، لا يمكن للعديد من الطلاب الإيرانيين أن يأخذوا في الحسبان البنوك الصينية في الوقت الراهن لفتح أن أحد الأسباب هو عدم الامتثال لجميع معايير مجموعة العمل المالي.

وأضاف كشاورززاده: العقوبات فعالة بالتأكيد ويجب ألا ننتظر رفع العقوبات ويجب علينا إزالة العقبات في مجالات أخرى في هذه الفترة الزمنية. علينا أن نجد طرقًا لتحويل اقتصاد البلاد. هناك العديد من المشاريع التي يمكن للجانب الصيني أن يتعاون معنا فيها، وإذا لم تكن هناك عقوبات أمريكية، فستعمل الشركات الصينية الكبرى بسهولة أكبر مع إيران.

وقال ردا على سؤال كيف ترى نهج الصين في تطوير البرنامج النووي الإيراني: إن الصين تعارض بشكل أساسي انتشار الأسلحة النووية وتحاول الحفاظ على هذه السياسة ومواصلتها دون أي تنازلات. هذه النقطة مهمة جدًا ويجب أن نلفت انتباهنا إليها ولذلك، لا يمكننا أن نتوقع من الصين أن تدعم طهران دون قيد أو شرط إذا تفاقم الوضع واتخذت طهران قرارا يمكن تفسيره على أنه يعرض للخطر سياسة عدم الانتشار التي تدعمها بكين.

وأضاف: أعتقد أنه في ظل الوضع الحساس الحالي المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، ينبغي زيادة حجم اتصالاتنا ومشاوراتنا مع الصين. وينبغي للصين أن تكون على علم أكثر بالعملية التي تمر بها. وفي هذا الاتجاه، فإن حجم تبادل المعلومات بيننا وبين الصين يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك ببضع خطوات، وينبغي تقديم التوضيحات اللازمة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد: أن إيران في وضع خاص ويجب أن نحاول في هذا المجال استغلال كافة الفرص والإمكانات الخارجية المتاحة. ويجب ألا نفسد هذه الفرص بالمواجهات الفئوية، لأن هذه الأساليب لن تؤدي إلى تأمين المصالح الوطنية للبلاد.

انتهی**1426