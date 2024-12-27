الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي 45436 شهيدا و108038 مصابا

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ثلاث مجازر، أسفرت عن استشهاد 37 شخصًا، وإصابة 98 آخرين.

وأوضحت صحة غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال ال 24 ساعة الماضية، وصل منهم للمستشفيات 37 شهيدًا و98 مصابًا.

وأضافت أن عددًا من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وذكرت وزارة الصحة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتفل مع نهاية عام من الإبادة الجماعية ويتوج جرائمه، بتدمير مستشفى كمال عدوان.

وكشفت أن قوات الاحتلال تجبر الطواقم الطبية والمرضى على خلع ملابسهم في البرد الشديد، ويأخذهم لجهة مجهولة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ448 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.

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