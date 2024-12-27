٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٥٦ م
رمز الخبر: 85702272
T T
٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

سمات

حماس تدين إبادة مستشفى كمال عدوان وتطالب بتحرك دولي

٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٥٦ م
رمز الخبر: 85702272
حماس تدين إبادة مستشفى كمال عدوان وتطالب بتحرك دولي

طهران/ 27 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- طالبت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي وكل الدول والأطراف الفاعلة بالتحرك وكسر حلقة الصمت والعجز أمام الإبادة التي حصلت في مستشفى كمال عدوان.

وذكرت الحركة في بيان، أن "اقتحام جيش الكيان الصهيوني مستشفى كمال عدوان والمجازر الوحشية في محيطه، تعد جرائم حرب صهيونية".
وحملت الحركة، "الاحتلال الصهيوني ومن خلفه الإدارة الأمريكية المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المستشفى".
وطالبت حماس، "المجتمع الدولي وكل الدول والأطراف الفاعلة، بالتحرك وكسر حلقة الصمت والعجز أمام هذه الإبادة".
وأكدت، أن "اقتحام الاحتلال الصهيوني مستشفى كمال عدوان والمجازر في محيطه، تتم وسط تخاذل دولي وتواطؤ من الإدارة الأمريكية"، مطالبة، بـ "اتخاذ إجراءات لوقف العدوان الصهيوني والإبادة المستمرة، ومحاسبة الكيان الصهيوني وقادته الإرهابيين".

**إنتهى

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

سمات

تعليقك

You are replying to: .