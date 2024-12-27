مسيرات مليونية في اليمن: ثابتون مع غزّة العزة.. بلا سقف ولا خطوط حمراء

وأكد بيان، صدر عن المسيرات المليونية اليمنية، ثبات الموقف الإيماني والمبدئي والإنساني المدافع عن غزّة، مشدداً على الاستمرار في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بوتيرة تصاعدية بلا سقوف ولا خطوط حمراء.

وقال إنّه "لن يثنينا العدوان الصهيوني ولا الأميركي والبريطاني على بلدنا بل يزيدنا قناعة واطمئنانا بصوابية موقفنا الإيماني".

وباركت المسيرات، في بيانها، تصاعد العمليات العسكرية النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد "قوى الطغيان والاستكبار واستهداف عمق كيان العدوان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة"، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان على اليمن.

وأشادت الحشود بالإنجاز الأمني الأخير الذي أفشل "مؤامرات الصهاينة والأميركان التي تستهدف الشعب اليمني، بهدف ثنيه عن موقفه العظيم والمشرف تجاه نصرة القضايا المركزية للأمة ومقدساتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف".

وأوضح بيان صادر عن المسيرات ، أن" جريمة القرن ما زالت مستمرة في غزة، على يد العدو الصهيوني المجرم المستمر في اقتراف أبشع جرائم الإبادة الجماعية بشراكة أميركية ودعم من بعض الدول الأوروبية والغربية، في ظل تخاذل عربي واسلامي مخزٍ ومقيت، وعجز وصمت أممي وعالمي معيب ومريب".

وطالب بإنزال أقصى العقوبات الرادعة لكل من يتورط في الخيانة والعمالة لصالح العدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني، مؤكداً الجاهزية العالية والاستعداد الكامل لمواجهة كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم.

كما شدد على أنه "لا حل إلا بالتحرك الجاد والقيام بالمسؤوليات ومواجهة ودفع المخاطر بالجهاد في سبيل الله"، مجدداً التذكير أبناء الأمة بما تمليه عليهم المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه إخوانهم في غزة .

وتأتي هذه المسيرات بعد أقل 24 ساعة من عدوان إسرائيلي على مطار صنعاء الدولي ومنشآت مدنية في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة 40 آخرين بينهم مساعد طيار طائرة أممية إثر العدوان على مطار صنعاء.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، قد أكد أنّ القصف المتواصل من اليمن بالطائرات المسيّرة والصواريخ في اتجاه "إسرائيل"، بما في ذلك "تل أبيب" من الشواهد على "الفشل" تجاه اليمن.

**إنتهى