عملية فدائية وقنص وتفجير آلية في شمالي قطاع غزة

وفور تقدّم قوات النجدة الإسرائيلية لسحب القتلى والجرحى من المكان، قام مجاهدو القسام بقنص جنديين من القوة، وأمطروها بعدد من القنابل اليدوية، إسرائيلية الصنع، في منطقة تل الزعتر، شرقيّ معسكر جباليا، شمالي القطاع.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، عبر تفجير عبوّة ثاقب البرميلية، خلال توغلها في أرض البحري، جنوبي أبراج العودة في بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وقصفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقذائف "الهاون"، مقرَّ قيادة وسيطرة تابعاً لـ"جيش" الاحتلال، في محور "نتساريم"، وسط قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، يوم الخميس، مقتل ضابط، كان يشغل منصب قائد فصيل في الوحدة متعددة الأبعاد (888)، خلال معركة في شمالي قطاع غزة، كما تمّ قتل ضابط برتبة نقيب، في وسط القطاع.

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