٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85702401
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عملية فدائية وقنص وتفجير آلية في شمالي قطاع غزة

٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٤ م
رمز الخبر: 85702401
عملية فدائية وقنص وتفجير آلية في شمالي قطاع غزة

طهران / 27 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الجمعة، أنّ أحد مجاهديها نفّذ عملية مركّبة، عبر تفجير نفسه بحزام ناسف في قوّة للاحتلال الإسرائيلي، مكوّنة من 5 جنود.

وفور تقدّم قوات النجدة الإسرائيلية لسحب القتلى والجرحى من المكان، قام مجاهدو القسام بقنص جنديين من القوة، وأمطروها بعدد من القنابل اليدوية، إسرائيلية الصنع، في منطقة تل الزعتر، شرقيّ معسكر جباليا، شمالي القطاع.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، عبر تفجير عبوّة ثاقب البرميلية، خلال توغلها في أرض البحري، جنوبي أبراج العودة في بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وقصفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقذائف "الهاون"، مقرَّ قيادة وسيطرة تابعاً لـ"جيش" الاحتلال، في محور "نتساريم"، وسط قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، يوم الخميس، مقتل ضابط، كان يشغل منصب قائد فصيل في الوحدة متعددة الأبعاد (888)، خلال معركة في شمالي قطاع غزة، كما تمّ قتل ضابط برتبة نقيب، في وسط القطاع.

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