٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85702434
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سباهان اصفهان يتصدر الدوري الايراني بفوز كبير على هوادار

٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٥ ص
رمز الخبر: 85702434
سباهان اصفهان يتصدر الدوري الايراني بفوز كبير على هوادار

طهران / 28 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- حقق فريق سباهان اصفهان فوزا كبيرا على هوادار بنتيجة 5-0 في الأسبوع الـ14 من الدوري الايراني الممتاز.

ففي المباراة التي جرت مساء الجمعة في ملعب "نقش جهان" باصفهان، سجل مهدي ليموجي 3 اهداف (هتريك) في الدقائق 18 و 79 و 7 من الوقت بدل الضائع وسجل الهدفين الاخرين كل من محمد مهدي محبي 18 و رضا اسدي 59 من ركلة جزاء.

وتعادل تراكتور مع مضيفه نساجي مازندران 1-1 فيما فاز برسبوليس على ضيفه خيبر خرم آباد 2-1 .

واسفرت المباريات الاخرى عن النتائج التالية: (استقلال خوزستان-فولادخوستان 0-0)، (جادرملو اردكان-استقلال طهران 0-0)، (مس رفسنجان-ذوب آهن اصفهان 1-2)، (شمس آذر قزوين_كل كهر سيرجان 0-1)، (ملوان انزلي -المنيوم اراك 1-1).

وبهذه النتائج ، تصدر سباهان الدوري برصيد 31 نقطة يليه تراكتور بـ 29 ومن ثم برسبوليس بـ 26 وفولاد 25 وذوب آهن 20 نقطة، فيما يحتل استقلال طهران المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

انتهى ** 2342

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