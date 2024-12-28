المقاومون يتصدّون لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وجنين

وقالت، في بيان، إنها هاجمت آليات الاحتلال العسكرية، في محور روجيب، برشقاتٍ كثيفة من الرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وفي سياق متصل، أكّدت "سرايا القدس، كتيبة جنين" أنّ مجاهديها، من وحدة الهندسة، تمكنوا من تفجير عدد من العبوات المضادة للأفراد والآليات في جنود المشاة الاحتلال الإسرائيلي وآلياته.

في موازاة ذلك، أصيب فجر الجمعة شابّ، واعتُقل 3 آخرون، خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر الجديد، شرقي نابلس، وعدة أحياء من المدينة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب، يبلغ من العمر 20 عاماً، بالرصاص الحي، في يده، في مخيم عسكر الجديد، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت مصادر صحافية أفادت بأنّ جيبات الاحتلال وآلياته العسكرية اقتحمت مخيم عسكر الجديد، وأطلقت الرصاص الحي، والقنابل الصوتية والدخانية، الأمر الذي أدّى إلى إصابة شاب في يده، كما أغلقت جميع مداخل المخيم، ومنعت أي طواقم طبية ودفاع مدني من دخوله.

واقتحمت آليات الاحتلال عدّة أحياء من المدينة، إضافةً إلى قرية قصرة، جنوبي نابلس، ودهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وعاثت فيها خراباً.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بلدة الخضر، جنوبي بيت لحم، وتمركزت في مناطق: البالوع والجامع الكبير والبوابة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

انتهى ** 2342