محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والصيني

وجرت المحادثات بين الوزيرين عراقجي ووانغ يي بحضور وفدي البلدين للبحث بشان العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والعالمية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، الخميس، عن زيارة عراقجي إلى الصين، بهدف تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الصينيين حول العلاقات الثنائية وعملية تنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين.

وفي إشارة إلى العلاقات الجيدة جداً بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات، قال بقائي: ان زيارة عراقجي إلى بكين والتي تاتي بدعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني وانغ يي ستبدأ يوم الجمعة. وهي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الخارجية في الحكومة (الايرانية) الحالية الى الصين.

وتابع: انه بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وعملية تنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين، سيتم البحث والتشاور ايضا حول التطورات الإقليمية والدولية.

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