الفياض: هيئة الحشد الشعبي وفية للمرجعية والقادة الشهداء وجميع من ساعدنا ومنهم الجمهورية الإسلامية

وقال الفياض خلال كلمة القاها الجمعة في الحفل التأبيني الخاص بذكرى استشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما الذين استشهدوا بضربة جوية أميركية غادرة استهدفتهم أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني من العام 2020 ، وذكرى فك الحصار عن الضلوعية بمحافظة ديالى، إن “محافظة ديالى، اليوم، هي المنطلق لاحياء سنوية استشهاد قادة النصر وذكرى فك الحصار عن الضلوعية”، مشيرا الى أن “الحشد دافع عن الوطن وكانت له الريادة بإشاعة روح النصر والجهاد والهيئة، اليوم، حاضرة بقوة للسير على خطى الشهداء وفتوى الجهاد الكفائي”.

وأضاف أن “لهذا البلد حماة وأبرزهم الحشد إلى جانب الجيش الذي هو سور الوطن والشرطة ومكافحة الارهاب”، لافتا إلى أنه “مع كل تحد تتطلع الأنظار إلى الحشد الشعبي، فنحن المدافعون عن الوطن بكل وقت مع اخوتنا بالأجهزة الأمنية”.

وتابع الفياض “نحن حماة الدولة واسقطنا مع اخواننا دولة الخرافة وندافع عن القانون والدستور وسنبقى كذلك”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع طارئ، رغم اننا لا نرى خطرا قريبا”.

وقال الفياض في كلمته، إن هناك من "يحاول ان يخيفنا من المجهول ومن عدو غير مرئي، ومن آفاق تتحرك هنا وهناك"، مردفا بالقول "نحن نرقب ما يحصل حولنا في سوريا، وفي غيرها، ونحن في كامل الاستعداد لمواجهة اي طارئ".

وأضاف "لا نرى خطرا قريبا، ولم نشاهد عدوا امام اعيننا في سواتر وخندق، سوى مجموعة من الفئران المختبئة في جحورها في كركوك وصلاح الدين في الانبار"، مستدركا القول، إن "قواتنا المسلحة من بينها الحشد الشعبي على اهبة الاستعداد".

واكد ان قادة النصر كانت لهم خاتمة كريمة بعد تلبية فتوى المرجعية الدينية، وقال: هيئة الحشد حاضرة بقوة للسير على هدف الشهداء وفتوى الجهاد الكفائي.

واعتبر هدف الدفاع عن الوطن يتمثل بالدفاع عن الدين والمقدسات والشعب ومنع الظلم، وقال: الحشد دافع عن الوطن وكانت له الريادة بإشاعة روح النصر والجهاد.واشار الى ان لهذا البلد حماة وأبرزهم الحشد إلى جانب الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب، واضاف: نحن المدافعون عن الوطن بكل وقت مع اخوتنا بالأجهزة الأمنية.

واكد باننا نمتلك الوسائل والعزيمة والقدرة للدفاع عن الوطن، وقال: الحشد كيان يستمد قوته من ارث الشهداء والمراجع وتجربة النصر.واضاف: لا يهمنا من يتخرص ويشكك ونحن تحت إمرة العمليات المشتركة والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وشدد بالقول: نحن بكامل الاستعداد لمواجهة أي خطر ولا نلمس حاليا أي تهديد حقيقي.وصرح بان الحشد بني تحت النار بعيدا عن الاطر الكلاسيكية، واعتبر الاستعداد للتضحية هو سر قوة الحشد الشعبي واضاف: ظروف التسليح للحشد الشعبي بغاية الصعوبة والآن نحن نمتلك خطوط تصنيع مبدعة مع هيئة التصنيع الحربي.

وتابع: نعمل على امتلاك السلاح الذي يمكننا من الدفاع عن الوطن وليس خوض معارك في دول أخرى.واشار الى الحشد الشعبي بات يربو على ربع مليون مقاتل ، واضاف: جميع أبناء الشعب العراقي يشعرون بأن الحشد الشعبي هو حشدهم.

واعتبر سعة العدد بالحشد أسهم في اشاعة الروح الوطنية وإشراك الجميع بقواته، واضاف: الحشد حرص على ضم جميع مكونات الشعب العراقي.

واكد الفياض ان هيئة الحشد وفية للمرجعية والقادة الشهداء وجميع من ساعدنا ومنهم الجمهورية الإسلامية، واضاف: العراق يقاتل بأيديه وعيونه وكل ما يمتلك للحفاظ على النصر.

وشدد على ان القيم الكبرى لا تبنى إلا بالقرابين العظمية مثل شهدائنا القادة واضاف: نستذكر بهذه المناسبة الدور المهم والكبير للشهيد الحاج قاسم سليماني، والشهيد المهندس له دور وأثر في كل مفصل من مفاصل الحشد الشعبي.

انتهى ** 2342