٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:١٧ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85702732
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Dossier

استشهاد 11 فلسطينيًا في غارات الجیش الصهیوني على غزة

٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:١٧ ص
رمز الخبر: 85702732
استشهاد 11 فلسطينيًا في غارات الجیش الصهیوني على غزة

طهران/28 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارات الجیش الصهیوني استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وقصف الاحتلال الصهیوني منزلًا لعائلة النعامي في مخيم المغازي وسط قاع غزة، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني لمجموعة من المواطنين في مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقام الاحتلال عبر زوارقه الحربية وآلياته قصف خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب علی غزة إلى أكثر من 45 ألفا، بينما لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال آلاف آخرين من تحت الأنقاض.

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