٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85703174
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مسؤول : قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية بلغت 43 مليارا و140 مليون دولار

٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٩ م
رمز الخبر: 85703174
مسؤول : قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية بلغت 43 مليارا و140 مليون دولار

طهران / 28 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا- قال مساعد وزير الاقتصاد، رئيس مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية "فرود عسكري" : ان قيمة صادرات السلع الايرانية غير النفطية، في غضون الاشهر التسعة الاخيرة من العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 اذار / مارس 2025م)، بلغت 43 مليارا و140 مليون دولار.

واوضح عسكري، في تصريح له اليوم السبت، ان قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية لهذا العام، سجّلت نموا بواقع 18 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب رئيس مصلحة الجمارك الوطنية، ان قيمة الاستيراد وبما يشمل واردات سبائك الذهب في البلاد، بلغت خلال الاشهر التسعة الاخيرة 50 مليارا و889 مليون دولار؛ مسجلة زيادة بواقع 3.16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحول الوجهات الرئيسية للصادرات الايرانية خلال الاشهر التسعة الاخيرة، اشار عسكري الى الدول التالية : الصين بواقع 11 مليار دولار، والعراق 9.4 مليارات، والامارات العربية المتحدة 5.3 مليارات، وتركيا 5.2 مليارات، وافغانستان 1.7 مليارا، وباكستان 1.7 مليارا، والهند 1.4 مليار دولار.

انتهى ** ح ع

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