القوات اليمنية تُسقط طائرة "MQ - 9" أميركية بصاروخ أرض - جو في محافظة البيضاء

وفي بيان، أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، بأنّ الطائرة "هي الـ13 من نوعها التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس إسناداً لغزة".

وأشار سريع إلى أنّ هذه العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه، وفي إطار الردّ على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن".

كما أكّد أنّ القوات المسلحة اليمنية "مستمرة في التصدي لكل محاولات الأعداء للنيل من سيادة اليمن"، وبأنّها "مستمرة أيضاً في عمليات المساندة لغزة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عنها".

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد أعلنت قبل أسبوع، وللمرة الأولى، إسقاط طائرة "أف 18" أثناء محاولة المدمّرات التصدّي للمسيّرات والصواريخ اليمنية، بالتوازي مع إفشالها عدواناً أميركياً-بريطانياً على صنعاء.

وفي هذا السياق، تؤكّد القوات المسلحة اليمنية في بيانها "استعدادها للتصدّي لأيّ حماقة أميركية بريطانية إسرائيلية خلال الفترة المقبلة".

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