مسؤول: الأركان العامة للقوات المسلحة تدعم الابحاث العلمية لتلبية احتياجات البلاد

وقال مهدي زاده، في كلمته السبت، خلال المهرجان الحادي عشر لجهاديي العلوم والتكنولوجيا بمحافظة فارس جنوب ايران: ليس كل البحث العلمي يؤدي إلى التطبيق، وهناك أيضًا خسائر ومخاطر في هذا الاتجاه.

وتابع: ان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تدعم الباحثين في الأعمال البحثية لتلبية احتياجات البلاد والوصول الى قمم العلم والتكنولوجيا.

واضاف مهدي زاده: اليوم، للبيانات قيمة أعلى من النفط، واستقلال البلاد يعتمد على البيانات التي يتم الحصول عليها عن طريق العلم، أكثر من اعتماده على الموارد.

وشدد على أهمية التطبيق العلمي، وقال: إن أي عمل بحثي جيد وعميق ومفصل يكون ابترا إذا لم يتم تطبيقه عمليا، ويجب أن يؤدي البحث إلى حل المشكلة أو اكتساب المرجعية العلمية.

واشار إلى أن الغرب استطاع أن يصبح قويًا ويُخضع الآخرين من خلال استخدام العلم، وقال: إذا أردنا أن نصبح أقوياء ونعزز سياستنا وقوتنا العسكرية واقتصادنا ونظامنا الصحي، فنحن بحاجة إلى العلم.

وصرح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: مثلما كانت القوات المسلحة دوما في الخط الامامي وتتفانى في خدمة الشعب في الفيضانات والزلازل وغيرها من الأزمات ، فإنها الآن تسعى أيضا لدعم الحركة العلمية للبلاد والاسراع في هذا الأمر.

وأضاف مهدي زاده: بالنظر إلى سرعة التغيرات التكنولوجية في جميع المجالات العلمية، فاننا نحتاج إلى تعبئة القدرات حتى يمكن الاستفادة من إنجازات علماء البلاد في مختلف العلوم.

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