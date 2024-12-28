وزير التراث الثقافي: 2700 مشروع سياحي قيد التنفيذ

وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) مساء السبت، ذكر صالحي أميري أن حوالي 550 من هذه المشاريع تتعلق ببناء الفنادق، مشيرا إلى أن أكثر من 10٪ من مشاريع بناء الفنادق في البلاد تمر بمراحل التنفيذ في جزيرة كيش (جنوب).

واعلن عن الحصول على ترخيص لاستيراد كافة السلع والمواد اللازمة لبناء الفنادق وأضاف: هذه الرخصة ستلعب دوراً كبيراً في استكمال مشاريع بناء الفنادق نصف الجاهزة، وهو الأمر الذي اصبح ممكنا بموافقة البنك المركزي وصندوق التنمية الوطنية.

وقال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، في إشارة إلى النهوض والنمو الكبير الذي تشهده جزيرة كيش في صناعة السياحة: إن هذه الجزيرة هي إحدى المناطق النشطة والمتنامية في البلاد حيث ينشط فيها الكثير من المستثمرين ولها مكانة خاصة في صناعة السياحة في البلاد.

وأشار إلى اللقاء المشترك الذي عقد مع مستثمري جزيرة كيش، وقال: استمعنا إلى هواجس المستثمرين في قطاع السياحة وسننقلها إلى رئيس الجمهورية.

وأعلن صالحي اميري إزالة العوائق أمام بناء الفنادق ذات الاستخدامات المتعددة وأضاف: إن بناء الفنادق ذات الاستخدامات السكنية والتجارية سيساهم بشكل كبير في الاقتصاد الفندقي للبلاد وستستفيد كيش إلى أقصى حد من هذه القدرة.

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