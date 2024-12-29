13 عملا مقاوما في الضفة ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي” مساء السبت إلى أن عمليات المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وعملية إعطاب آلية عسكرية، وعملية تصدي لاعتداءات المستوطنين.

ولفت المركز إلى أن أعمال المقاومة شملت أيضا اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وتصدى الشباب الثائر لاعتداءات المستوطنين في بلدة سلواد برام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في البلدة.

وامتدت المواجهات إلى أريحا ومناطق عدة في محافظة نابلس، وتركزت في عوريف، وروجيب، وبيتا، ومادما، وتخلل جميع هذه المواجهات عمليات إلقاء حجارة.

وخاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، تزامنا مع اندلاع مواجهات شعبية، فيما فجّرت المقاومة عبوات ناسفة في منطقة قفين وأعطبت آلية عسكرية.

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