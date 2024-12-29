المقاومة الفلسطينية تقتحم نقطة عسكرية للاحتلال وتشتبك مع جنوده شماليّ قطاع غزة

كما تمكنت كتائب القسام، من قنص جندي إسرائيلي، في جوار إستوديو سلطان، شرقي جباليا البلد، شمالي القطاع.

وقصفت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، بقذائف "الهاون"، تجمعات جنود الاحتلال وآلياته في محيط مسجد العطار، غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأمس الجمعة، قالت كتائب القسام إنّ أحد مجاهديها نفّذ عملية مركّبة، عبر تفجير نفسه بحزام ناسف، في قوّة للاحتلال الإسرائيلي، مكوّنة من 5 جنود.

وتم قنص جنديين من قوة النجدة، التي جاءت لسحب القتلى والجرحى، وأمطروها بعدد من القنابل اليدوية، إسرائيلية الصنع، في منطقة تل الزعتر، شرقيّ معسكر جباليا، شمالي القطاع.

وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، "رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة في اتجاه منطقة القدس"، مُعقّباً أنّه "من غير الواضح ما إذا تم اعتراضهما أم لا".

وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية على الحدث، أنّه "بعد مرور 449 يوماً على الحرب، لا تزال غزة قادرة على ضرب الصواريخ في اتجاه القدس".

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