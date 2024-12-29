٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85703542
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ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 45484 شهيدا و 108090 جريحا

٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٥ ص
رمز الخبر: 85703542
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 45484 شهيدا و 108090 جريحا

طهران / 29 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا-أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 45484 شهيداً و108090 جريحاً، منذ السابع من أكتوبر 2023، في اليوم الـ449 من العدوان.

وقالت الوزارة، في التقرير، إنّ "الجيش" الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيداً،و52 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزراة الصحة في غزة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمّرة، وفي الطرقات، وتعجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم، بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر.

وأكّدت وزارة الصحة أنّ قوات الاحتلال اعتقلت مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، بعد أن أفادت، اول أمس الجمعة، بأنّ الاحتلال اقتاد العشرات من أفراد الطواقم الطبية، بينهم أبو صفية، إلى مركز للتحقيق، في أعقاب إحراق المستشفى.

انتهى ** 2342

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