وزير: ايران من بين الدول الجذابة الاولى في العالم في مجال السياحة

وفي كلمته السبت خلال اجتماع مشترك مع المستثمرين والناشطين السياحيين في منطقة جزيرة كيش الحرة جنوب ايران، اعتبر صالحي اميري، الأمن بأنه ضرورة لتنمية السياحة.

*إيران من بين الدول الأولى الجذابة في العالم

وقال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، في إشارة إلى دراسات البنك الدولي وتقديم إيران باعتبارها الدولة السابعة الأكثر جاذبية في العالم من ناحية السياحة: في بداية الثورة الإسلامية والحرب المفروضة (1980-1988)، رأينا فجوة في التسجيل العالمي للآثار التاريخية الهامة في البلاد، مما أدى إلى خفض تصنيف إيران في التقييم الدولي.

واضاف: ان هنالك الان 28 اثرا تاريخيًا في ايران مسجل ضمن التراث العالمي وأكثر من 50 اثرا تاريخيًا آخر في الدور للتسجيل العالمي ونعتقد أن إيران في الواقع هي واحدة من الدول الثلاث الأولى الجذابة في العالم.

وقال: هنالك اليوم نحو مليون اثر تراثي في ​​إيران، منها 28 اثرا مسجلا عالمياً و40 ألف اثر مسجل على المستوى الوطني. السياحة تعني الجاذبية وتعتبر إيران من أكثر دول العالم جاذبية في مجال السياحة.

*تركيز الحكومة على إزالة معوقات التنمية السياحية

وأشار صالحي أميري إلى تركيز الحكومة على إزالة معوقات الاستثمار السياحي، وقال: إن أكثر من 50% من برامج وزارة التراث الثقافي مخصصة لإزالة معوقات هذا المجال وجذب المستثمرين.

ووصف التنمية بأنها السبيل لازدهار البلاد وأضاف: ان صناعة السياحة هي محرك تنمية البلاد وهذا لن يتحقق دون جذب المستثمرين.

وأضاف وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث عن سياسات ودعم صناعة السياحة: سنتجنب بالتأكيد ريادة الأعمال والتدخل في هذا المجال.

*توفير مجالات لجذب السياح الدوليين

وفي إشارة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، قال صالحي أميري: إننا نشهد تشكيل ظروف جديدة واستقرار في المنطقة، وعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة لجذب السياح الدوليين.

وتابع: بالإضافة إلى السعي لإنشاء مقاعد استشارية سياحية في وزارة الخارجية، نعمل لرفع قدرات البلاد السياحية على الساحة الدولية مع اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة.

*يجب اجهاض مشروع التخويف من إيران

وقال وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية: العدو يخلق صورة زائفة لإكمال مشروع التخويف من إيران. يجب أن نسعى لإظهار الصورة الحقيقية الجميلة عن إيران على شبكات الإعلام الكبرى.

وأضاف: اليوم تحاول بعض وسائل الإعلام في العالم نقل صورة زائفة وغير آمنة عن إيران، وهو الامر الذي يتطلب اجهاضه.

*تنفيذ 2700 مشروع سياحي في البلاد

واشار صالحي أميري، الى إن هنالك الان 2700 مشروع سياحي جار تنفيذها في البلاد وقال: ان أكثر من 500 فندق قيد الإنشاء ضمن الخطط المرسومة ، 10% منها تقع في جزيرة كيش.

وتابع: إن حجم الاستثمار في المشاريع الجاري تنفيذها وصل إلى أكثر من 570 تريليون تومان، وأكثر من نصفها وصلت نسبة التقدم فيها إلى أكثر من 70%.

*نوروز أفضل فرصة لجذب السياح الأجانب

واعتبر وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، عيد النوروز (بداية العام الايراني في 21 اذار/مارس) أفضل فرصة لجذب السياح الأجانب وأضاف: أجرينا محادثات مع دول مثل جورجيا وأوزبكستان وأرمينيا لتطوير التعاون السياحي، ونعتقد أن جميع الظروف متوفرة لحضور السياح من هذه الدول في إيران.

وقال: أرمينيا مهتمة جداً بتطوير السياحة مع جزيرة كيش؛ بالطبع، كنا في وقت ما الوجهة السياحية الأولى لجمهورية أذربيجان، ولكن حادثة السفارة الاذربيجانية في طهران ونزاعاتها الحدودية مع أرمينيا ادت الى انخفاض ذلك.

وأشار صالحي أميري إلى وجود ثلاثة ملايين سائح عراقي سنويا في إيران، وأضاف: يجب تعزيز هذه القدرة، وقد بدأت المشاورات في هذا الاتجاه.

*الرحلات الجوية السعودية إلى إيران ستزداد

واوضح أن تركيزنا ينصب على جذب السياح من السعودية من بين دول الخليج الفارسي وقال: حاليًا، هنالك رحلة واحدة يوميًا من هذا البلد إلى مشهد المقدسة، ونحاول زيادة عدد الرحلات إلى 3 في اليوم.

واضاف: نعتقد أن تطوير الدبلوماسية سيتم تعزيزه من خلال تطوير العلاقات بين الدول، وبهذه الطريقة سنستفيد أكثر من صناعة السياحة.

*حصة السياحة الإيرانية من السياح الصينيين غير مقبولة

ومضى يقول إن حصة سياحتنا من عدد السياح الصينيين في العالم غير مقبولة، وقال أن حوالي 160 ألف سائح صيني يزورون إيران كل عام، وهو رقم ضئيل للغاية بالنظر إلى العلاقات الجيدة والتفاعلات الاقتصادية بين البلدين.

وقال صالحي أميري: من أجل تطوير العلاقات السياحية مع الصين، سنستضيف وزير السياحة الصيني في إيران أو سأقوم بزيارة إلى الصين.

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