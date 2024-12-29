تدمير 9 مضافات وضبط احزمة ناسفة لداعش في الانبار غربي العراق

طهران / 29 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أفاد مصدر امني عراقي، يوم السبت، بتدمير 9 مضافات وضبط احزمة ناسفة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "قوات مكافحة الإرهـاب ضربت اوكاراً لداعـش في قضاء الرطبة ودمرت ٩ مضافات". وأشار إلى "العثور على احزمة ناسفة ومواد متفجرة أيضا". انتهى ** 2342