٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85703547
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تدمير 9 مضافات وضبط احزمة ناسفة لداعش في الانبار غربي العراق

٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٠٠ ص
رمز الخبر: 85703547
تدمير 9 مضافات وضبط احزمة ناسفة لداعش في الانبار غربي العراق

طهران / 29 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أفاد مصدر امني عراقي، يوم السبت، بتدمير 9 مضافات وضبط احزمة ناسفة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "قوات مكافحة الإرهـاب ضربت اوكاراً لداعـش في قضاء الرطبة ودمرت ٩ مضافات".

وأشار إلى "العثور على احزمة ناسفة ومواد متفجرة أيضا".

انتهى ** 2342

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