استشهاد الصحفية شذى الصباغ برصاص اجهزة امن السلطة الفلسطينية

وأفاد مدير مشفى جنين الحكومي الدكتور "وسام بكر" باستشهاد الصحفية "شذا ناصر الصباغ" إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس.

وأكد شهود عيان، أن الصحفية شذا أصيبت وهي قرب منزلها في شارع مهيوب بمخيم جنين، برصاص قناص من أجهزة السلطة في الرأس ونقلت لمستشفى جنين الحكومي بحالة الخطر الشديد، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة.

وشذا بسنتها الثالثة في دراسة الصحافة والإعلام بجامعة القدس المفتوحة في نابلس وتمارس عملها الميداني منذ سنوات وتراسل العديد من الصفحات الإلكترونية.

كما أن الشهيدة شذا شقيقة الشهيد بكتائب القسام معتصم الصباغ الذي استشهد برصاص الاحتلال في مدينة جنين يوم الثلاثاء 7/3/2023.

وباستشهاد شذا تكون الضحية السادسة التي ترتقي برصاص أجهزة أمن السلطة خلال حملتها على المقاومة في مخيم جنين منذ 24 يوماً.

ويأتي استشهاد الصحفية شذا بالتزامن مع حملة كبيرة تشنها أجهزة السلطة لملاحقة المقاومين في مخيم جنين، سعياً لاعتقالهم وسحب سلاحهم.

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