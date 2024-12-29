ايران تعزي بضحايا حادث تحطم طائرة الرکاب بكوريا الجنوبية

وأعرب إسماعيل بقائي عن أسفه للحادث الذي تعرضت له طائرة الركاب بكوريا الجنوبية أثناء هبوطها في مطار موان الدولي في هذا البلد.

وأعرب عن تعازي إيران وتعاطفها مع كوريا الجنوبية وتايلاند شعبا وحکومة وخاصة أسر الضحايا، وتمنى الشفاء للمصابين في هذا الحادث المأساوي.

یذکر أنه تحطمت طائرة ركاب تقل 181 شخصاً (175 راكباً و6 من طاقمها) بعد انحرافها عن مدرج "مطار مو أن الدولي" في جنوب غربي كوريا الجنوبية، وفق ما أوردت وكالة "يونهاب".

وأكدت السلطات وفاة 120 شخصاً على الأقل ارتفاعاً من الرقم المبدئي 28، فيما قالت سلطات الإطفاء إنها تخشى أن أغلب ركاب الطائرة لقيوا حتفهم، وفق يونهاب التي ذكرت أن من بين الركاب 173 كوريين جنوبيين، واثنين من تايلندا.

وأفاد مسؤولو الإطفاء بإنقاذ اثنين من طاقم الطائرة، وهما رجل وامرأة، عبر ذيل الطائرة.

واندلعت النيران في الطائرة بعد أن انحرفت عن المدرج مباشرة بعد الهبوط واصطدمت بحاجز.

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