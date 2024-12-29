وزير الخارجية الإيراني سيزور الإمارات العربية المتحدة

وكتب إسماعيل بقائي في حسابه الرسمي على منصة "اکس": سيتوقف وزير الخارجية "عباس عراقجي" لفترة قصيرة في دبي بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان" لاستعراض آخر التطورات في المنطقة وذلك في طريق عودته من زيارته الرسمية للصين.

يذکر أنه ناقش وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ومساعد رئيس الوزراء وزير خارجية الامارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد ال نهيان، في اتصال هاتفي التطورات في المنطقة مع التركيز على سوريا وذلك في كانون الاول/ديسمبر 2023

واشار الوزيران عراقجي وال نهيان في الاتصال الهاتفي الى الوضع الجديد في سوريا وشددا على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة اراضيها وحماية امنها واستقرارها.

كما شددا على ضرورة وقف الهجمات البرية والجوية للكيان الصهيوني على سوريا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشان اهمية دعم السلام والاستقرار الاقليميين وتجنب الاجراءات الاستفزازية لارباك مناخ الصداقة والتعاون بين بلدان المنطقة في الظروف الحساسة الحالية.

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