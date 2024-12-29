توفير اسس جيدة للتعاون الاقتصادي بين محافظة خوزستان الايرانية وميسان العراقية

وخلال لقائه نائب محافظ ميسان" منذر رحيم الشاوي" اليوم الاحد في محافظة خوزستان، اعلن محمد رضا موالي زادة، انه تم عقد اجتماع جيد مع المسؤولين العراقيين، وتم من خلاله مناقشة مواضيع قيمة في مختلف القطاعات لمزيد من التفاعل بين هاتين المحافظتين.

واشار موالي زادة الى ان هناك العديد من النقاط المشتركة في مختلف مجالات التعاون بين محافظة خوزستان وميسان، مضيفا انه ونظرا لقرب هاتين المحافظتين، يمكن تفعيل التعاون في التبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية، والسياحة الصحية والعديد من القطاعات الأخرى.

ومضى بالقول ان مراسم الأربعين من المواضيع المهمة التي تم أخذها بعين الاعتبار في هذا اللقاء، لأنها من المناسبات الثقافية والدينية الكبرى، يجد فيها حب الشعبين لأبي عبد الله الحسين (ع) معنى واهمية.

ولفت محافظ خوزستان الى السعي لإنشاء المزيد من الاتصالات مع محافظة ميسان العراقية، بحيث تقرر تشكيل لجان مشتركة بين البلدين، مضيفا انه وبالسفر إلى محافظة ميسان سيكون هناك لقاء قريب مع المسؤولين في هذه المحافظة.

ورأى موالي زادة بأن اللقاء كان مهما حيث تمت خلاله مناقشة القضايا التنفيذية أيضا، ومن المؤمل أن تضع الجهات المعنية في المحافظة القضايا المتعلقة بهذا الاجتماع وخاصة قضية التآخي على جدول أعمالها.

وبالاشارة الى ان إقامة علاقات واسعة مع محافظتي البصرة وميسان أمر فعال بلا شك لتنمية اقتصاد محافظة خوزستان، رأى انه يمكن للمستشفيات والمراكز الطبية في خوزستان والأطباء والطاقم الطبي ذوي الخبرة والمتخصصين تقديم خدمات قيمة للمسافرين العراقيين.

جدير بالذكر انه و في إطار تعزيز العلاقات التجارية والسياسية والثقافية والسياحية لخوزستان، استقبل اليوم الاحد محافظ محافظة خوزستان "محمد رضا موالي زادة"، نائب محافظ ميسان" منذر رحيم الشاوي" في محافظة خوزستان. وخلال هذا اللقاء، تم اتخاذ القرارات بشأن إقامة مراسم الأربعين كأكبر حدث ثقافي في العالم.

انتهى**ر. م