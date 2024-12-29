مسؤول : تدشين نقش "الجندي" باللغتين العربية والانجليزية في مزار الشهيد سليماني

واوضح "سعيد شاهرخي" مصرحا لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، بانه سيتم ازاحة الستار عن هذا النقش تزامنا مع الذكرى الخامسة لارتقاء الشهيد سليماني ورفاق دربه الاجلاء.

ولفت المسؤول بوزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، بان الشهيد سليماني كان من الشخصيات الفذة والمتميزة على الصعيد الدولي ايضا، وعليه يحمل نقش "الجندي" الذي سيوضع بجوار مزاره، رسالة دبلوماسية الى العالم اجمع والاجيال القادمة، من ان هذا الجندي الباسل كان قد اغتيل غدرا ومعه عدد من رفاق دربه - في الثالث من كانون الثاني / يناير 2020م - وذلك بايعاز من رئيس جمهورية امريكا (ترامب) وعلى ايدي قوات سنتكوم الامريكية الارهابية، بينما كان يحلّ ضيفا رسميا على دولة العراق.

واضاف، ان الشهيد سليماني كان قد تدرج الى اعلى مراتب القيادة العسكرية اي بدرجة "فريق ركن" عندما ارتقى الى جوار ربه، لكنه سمّي بـ "الجندي" لانها كلمة مقدسة من منظور الادب العالمي.

علما بان مراسم احياء الذكرى السنوية الخامسة لارتقاء الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني ورفاق دربه الشهداء، ستقام في ارجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية، اعتبارا من 31 كانون الاول / ديسمبر 2024م الى 6 كانون الثاني / يناير 2025م.

انتهى ** ح ع