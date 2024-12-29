بقائي : وزير الخارجية العماني يقوم بزيارة رسمية الى طهران

وأوضح "بقائي"، في تصريح له اليوم الاحد، أن زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره "سيد عباس عراقجي"، وسيبحث الجانبان في آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون الثنائي، والتطورات الاقليمية.

وأضاف : كما سيعقد البو سعيدي، لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين رفيعي المستوى في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك، اعلن السفير الايراني لدى سلطنة عمان "موسى فرهنك"، في وقت سابق من اليوم، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية سلطنة عُمان الى طهران.

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