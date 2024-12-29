٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٣٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85704345
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بقائي : وزير الخارجية العماني يقوم بزيارة رسمية الى طهران

٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٣٢ م
رمز الخبر: 85704345
بقائي : وزير الخارجية العماني يقوم بزيارة رسمية الى طهران

طهران / 28 كانون الأول/ديسمبر/ إرنا- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي"، ان وزير خارجية سلطنة عُمان "بدر البوسعيدي" سيقوم، غدا الاثنين، بزيارة رسمية الى طهران.

وأوضح "بقائي"، في تصريح له اليوم الاحد، أن زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره  "سيد عباس عراقجي"، وسيبحث الجانبان في آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون الثنائي، والتطورات الاقليمية.

وأضاف : كما سيعقد البو سعيدي، لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين رفيعي المستوى في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك، اعلن السفير الايراني لدى سلطنة عمان "موسى فرهنك"، في وقت سابق من اليوم، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية سلطنة عُمان الى طهران.

انتهى**9365 / ح ع **

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