٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85704352
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وزيرا خارجية ايران والامارات يستعرضان اخر التطورات في المنطقة

٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١٣ م
رمز الخبر: 85704352
وزيرا خارجية ايران والامارات يستعرضان اخر التطورات في المنطقة

طهران / 29 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - بحث وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، مع نظيره الاماراتي الشيخ "عبد الله بن زايد ال نهيان"، اليوم الاحد، في سبل توسيع العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، واخر التطورات في المنطقة.

وافادت ارنا، بأن وزير الخارجية الايراني، اجرى في طريق عودته من زيارته الرسمية للصين، مباحثات مع نظيره الاماراتي وبناء على دعوة الاخير، حول اخر التطورات الاقليمية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، الى زيارة مرتقبة للوزير عراقجي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب بقائي في حسابه الرسمي على منصة "اکس" : سيتوقف وزير الخارجية "عباس عراقجي" لفترة قصيرة في دبي بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان"، لاستعراض آخر التطورات في المنطقة وذلك في طريق عودته من زيارته الرسمية للصين.

انتهى ** ح ع

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