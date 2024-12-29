٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٣٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85704354
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Dossier

مصدر مسؤول : ارتفاع حصيلة جرائم حرب الإبادة في غزة إلى 45514 شهيدا و 108189 جريحا

٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٣٥ م
رمز الخبر: 85704354
مصدر مسؤول : ارتفاع حصيلة جرائم حرب الإبادة في غزة إلى 45514 شهيدا و 108189 جريحا

طهران / 29 كانون الأول/ ديسمبر/إرنا- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عبر تقريرها اليومي الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 45514 شهيدا و 108189 جريحا؛ منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ 450 من العدوان.

واوضحت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، "إن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و 99 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار هذا البيان إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لافتا إلى عجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 خلّفت إضافة إلى الشهداء والجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

انتهى**9365 / ح ع** 

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المصدر/موقع عربي 21 الإخباري

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