مصدر مسؤول : ارتفاع حصيلة جرائم حرب الإبادة في غزة إلى 45514 شهيدا و 108189 جريحا

واوضحت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، "إن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و 99 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار هذا البيان إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لافتا إلى عجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 خلّفت إضافة إلى الشهداء والجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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المصدر/موقع عربي 21 الإخباري