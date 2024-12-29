نائب محافظ ميسان العراقية : مستعدون للتعاون الشامل مع إيران وخاصة محافظة خوزستان

وعلى هامش لقائه مع محافظ خوزستان "محمد رضا موالي زادة" اليوم الاحد في أهواز (مركز المحافظة)، لفت الشواي بأن خوزستان الإیرانیة وميسان العراقیة محافظتان جنوبيتان قريبتان من بعضهما الاخر وتربطهما علاقات ودية.

كما نوه بالتوصل الى "تفاهمات اقتصادية وأمنية وعلمية جيدة"، خلال اللقاء مع محافظ خوزستان، ومناقشة التعاون التقني وتبادل الخبرات والامکانیات المشتركة بين ميسان وخوزستان.

وأشاد هذا المسؤول العراقي، بالتطور الايجابي والازدهارات الجيدة التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجالات العلمية والصناعية والطبية؛ متطلعا الى مواصلة هذه الانجازات في المستقبل.

واكد الشواي بان جميع اوجه التعاون الثنائي بين المحافظتين، تأتي في اطار الاتفاقات المبرمة؛ لافتا بانه تم خلال المباحثات مع محافظ خوزستان اليوم، اقتراح تشكيل لجان تعاون مشتركة بين هاتين المحافظتين.

كما اشار نائب محافظ ميسان، الى مباحثاته مع الجانب الايراني حول الزيارة الاربعينية، وتاكيد الجانبين على المباشرة في تكثيف التعاون الثنائي بهذا الخصوص فورا.

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