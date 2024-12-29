حماس : لا صحة للتقرير "الإسرائيلي" حول اغتيال الشهيد هنية بقنبلة مزروعة في غرفته

واعلنت حركة حماس، في بيان اليوم الأحد، "إن تحقيقات لجنة مشتركة بين أجهزة الأمن الخاصة بها وأجهزة الأمن الإيرانية، خلصت إلى أن عملية الاغتيال كانت بواسطة صاروخ موجه استهدف مباشرة الهاتف المحمول الخاص بالشهيد هنية".

ونفت الحركة، رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن عملية الاغتيال؛ معتبرة أنها "محاولة يائسة لإبعاد الأنظار عن انتهاك تل أبيب سيادة إيران".

وكان تقرير "إسرائيلي" نشرته "القناة 12" العبرية، زعم بأن "عملية الاغتيال نفذت بزرع قنبلة صغيرة في غرفة هنية بمقر الضيافة الإيراني في طهران، قبل أن يجري تفجيرها عن بعد".

انتهى**9365 / ح ع **

_________________________________

المصدر/ موقع الشرق الإخباري



