اعلام عبري : مصرع جندي "إسرائيلي" في شمال قطاع غزة

واوضحت المصادر ذاتها، ان جنديا إسرائيليا قتل شمالي قطاع غزة وإصيب اثنان اخران وصفت حالة أحدهما بأنها حرجة.

وجاء مقتل الجندي الإسرائيلي بعد ساعات من عملية دهس قرب محطة قطار "عسقلان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ما أسفرت عن مصرع احد جنود العدو.

من جانب اخر، زفت "سرايا القدس" - الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، 3 من مقاتليها، الذين ارتقوا خلال مشاركتهم بالتصدي للعدوان على لبنان.

وأوضحت السرايا، في بيان لها اليوم، ان "الشهيد المجاهد وليد أحمد طه (42 عامًا)، والشهيد المجاهد خالد أحمد أبو الهيجاء (19 عامًا)، والشهيد المجاهد طه لطفي مفلح (19 عامًا)، من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية، ارتقوا على حدود فلسطين المحتلة خلال مشاركتهم بالتصدي للعدوان على لبنان".

وأكدت سرايا القدس عبر البيان هذا، بأنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

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المصدر/ وكالات

















