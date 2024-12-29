رئيس الجمهورية : لتعزيز دور القطاع الخاص في سياق تطوير "الاقتصاد الازرق" داخل البلاد

جاء ذلك في تصريح الرئيس بزشكيان خلال ترأسه اجتماع الاقتصاد الازرق (توظيف موارد البحار والمحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على نظام البيئة البحرية)، اليوم الاحد؛ لافتا الى اهمية الاقتصاد الازرق البالغة ولاسيما في مجال تصنيع السفن والبواخر، ومؤكدا بان الحكومة الـ 14 تولي اهتماما خاصا الى استغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها، بهدف تطوير الوضع الاقتصادي في البلاد، وتحديد الفرص المواتية وايضا التعرف على المشاكل والتحديات التي تعترض هذا المسار.

ونوه الرئيس الايراني، الى ضرورة وضع ستراتيجية واضحة تتناغم والظروف الراهنة لتطوير الاقتصاد الازرق في البلاد؛ مبينا ان التوصل الى ذلك رهن بأجراء دراسة دقيقة للظروف التي تسود الصناعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، مضافا الى رسم الخطط التنموية والمنجزات المرجوة على مدى الاعوام الخمسة القادمة.

انتهى ** ح ع