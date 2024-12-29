حركة حماس : تصريحات "كرعي" تأكيد لنيات الكيان العدوانية تجاه المنطقة وشعوبها

ورأت الحركة في بيان لها اليوم الاحد، أن اقتحام الوزير الإرهابي شلومو كرعي لباحات المسجد الأقصى المبارك مع العشرات من المستوطنين المتطرفين، تحت حماية الشرطة الصهيونية، وإطلاقه تصريحات تؤكّد تطلعات كيانه المارق للوصول إلى أبواب دمشق، هو تأكيد لنيّات هذا الكيان الاستعمارية ومطامعه تجاه الأراضي العربية، والتي يترجمها عدوانه المتواصل على بلدان وشعوب المنطقة.

وأدانت حماس هذه التصريحات الخطيرة، داعيةً "الأمة العربية والإسلامية، شعوبًا وحكوماتٍ وقوى وأحزاب، إلى التوحّد في مواجهة هذه السياسة الاحتلالية، والتصدي لمخططات الاحتلال الفاشي وعدوانه المستمر، والتحرك الفاعل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة".

انتهی ** 2054

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المصدر / موقع العهد الإخباري