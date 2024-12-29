مصدر مسؤول : 50 شهيداً فلسطينيا من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة

جاء الإعلان في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

واضاف البيان أن "هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أبلغت باستشهاد المعتقل أشرف محمد فخري عبد أبو وردة (51 عاما) من غزة في مستشفى سوروكا الإسرائيلي".

وأشار إلى، أن "أبو وردة معتقل منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 في سجن النقب، وتم نقله قبل يومين إلى مستشفى سوروكا، وبحسب عائلته لم يكن يُعاني من أي مشاكل صحية".

وأوضحت الهيئة والنادي الفلسطينيين عبر بيانهما المشترك، أنه "باستشهاد المعتقل أبو وردة من غزة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة (في غزة) إلى 50 شهيدا، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً في المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967".

وأضاف هذا البيان المشترك، أن "قضية استشهاد المعتقل أبو وردة، تُشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة حتى اليوم".

وحمّل البيان، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو وردة.

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / الاناضول